Okres Tábor se rozkládá v severní části Jihočeského kraje, jeho pomyslnou osu tvoří řeka Lužnice, která si zachovává svůj původní ráz. Lužnice i do ní přitékající Nežárka jsou velmi oblíbené dopravní tepny vodáků, kteří zde během horkých letních dnů brázdí hladiny svými kajaky a loďkami.

Samotné město Tábor je úzce spojeno s husitským hnutím a Janem Žižkou z Trocnova. Centrum je památkovou rezervací a historie zde na vás dýchá na každém kroku.

Nejvýznamnější památkou je radnice jejíž čtyři křídla obklopují malé nádvoří. Hloubením sklepů nazývaných "lochy", pod jednotlivými domy v historické části Tábora na Starém městě, vznikl komplex podzemních prostor a chodeb, který je návštěvníky vyhledávaným místem a v horkých letních dnech, jako jsou tyto, nabízí chodby příjemný chládek.

Pěšky nebo na kole se můžete vydat Tismenickým údolím po dvoukilometrové stezce, kde se návštěvou starých mlýnů vrátíte v čase. Během procházky se vám otevře krásný výhled na Bechyňskou bránu a Kotnovskou věž. Stezka je spojnicí mezi Jordánem, tedy nejstarší evropskou údolní nádrží, a řekou Lužnicí.

Pro mlsaly i ty, co rádi občas hřeší, je v Táboře Muzeum čokolády a marcipánu, které představuje a mapuje historii čokolády, její pěstování, dovoz do Evropy a následné zpracování do formy bonbonů, tabulek, pralinek, figurek. Další část expozice je věnovaná marcipánu a jeho možnostem zpracování. Marcipánový model náměstí a jiných táborských dominant, modely pohádek, šatičky pro panenky a mnoho dalšího dokazuje, jak jsou naši cukráři šikovní.

Na soutoku Lužnice a Kozského potoka se rozprostírá město Sezimovo Ústí s oblíbeným výletním místem, zříceninou Kozí hrádek, jedním z útočišť mistra Jana Husa před jeho odchodem do Kostnice.

Nedaleko města Jistebnice, ukrytá v kopcích Českého Meránu, v blízkosti Javorové skály se nachází malá víska Ounuz. Je kolem dokola obklopena pastvinami a tajuplnými Čertovými kameny, obsahuje několik roubených staveb, které vísku utvářejí. Většina se do dnešních dnů zachovala ve své původní podobě, čímž činí Ounuz živým skanzenem lidové architektury.