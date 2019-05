Do táborské Galerie-Antik Kodet, kterou otevřel před rokem, přišla řada jeho známých, přátel i klientů. A odpoledne se neslo ve velmi přátelské a veselé atmosféře. Tam také prozradil, že vlastně přestává sledovat čas.

"Jsme tu už měsíc, poté, co jsme přijeli z Floridy, a ten čas tak neuvěřitelně letí. Za dva týdny vystavuji ve Zlíně, kde mám v rámci Mezinárodního dětského filmového festivalu svou velkou výstavu. Každoročně pro ně maluji klapku a velmi mě těší, že vždy je vydražena za velmi vysokou částu. Mám radost z toho, že se takto daří podporovat mladé a začínající filmaře," prozradil Kristian Kodet, který maluje grafiky, obrazy.

Jen co skončí zlínská vernisáž, začínám připravovat další, která bude o několik týdnů později v Prostějově. Ono se to nezdá, ale aby ty výstavní prostory nebyly prázdné, musím toho poměrně hodně udělat. Takže se nenudím, a když nejsem v galerii-antiku, jsem v ateliéru na chalupě a maluji a maluji," svěřil se Kodet, který se před lety stal také jediným současným padělaným malířem. Kauza desítek padělaných obrazů prošla řadou médií. Bylo prý neuvěřitelné, jak "mistrně" byla některá falsa zpracována, že je na první pohled často měl problém rozeznat i on sám.

"Je to za námi a čas jde dál. Jsem velmi rád, že jsem mohl lidem nabídnout i něco ze své celoživotní sbírky hezkých, strarých a zajímavých věcí, které mají takzvaně duši. Proto jsme se s dcerou Jacqueline rozhodli otevřít galerii-antik u táborského náměstí. Protože jsem toho za půl svého života nasbíral opravdu hodně," podotkl malíř, jehož obraz visí i v sídle amerických prezidentů, v Bílém domě, ale také v řadě bank, galerií po celém světě.

Léto prožiji v jižních Čechách, a když nebudu malovat, budu si užívat toho klidu, přírody, vůně lesů a luk, které nás kolem obce, kde máme faru, tedy chalupu, obklopují," podotkl Kristian Kodet.

Před mnoha lety koupil od církve tehdy polorozbořenou barokní faru, kterou citlivě, nákladně, ale nádherně zrekonstruoval a dnes zde tráví čas od jara do podzimu. Trvale sice žije v centru Prahy, ale za svůj domov považuje už od dětství hlavně jižní Čechy, kam jezdil už v dětství i se svým bratrem, hercem Jiřím Kodetem a jejich společným otcem. A kde si po návratu z emigrace pořídil tehdy Muzeum Tří generací Kodetů. To po deseti letech zavřel a prodal, aby si o více jak deset let později pořídil jen malou galerii, která mu dělá radost, a kde se realizuje jeho nejmladší dcera Jacqueline.