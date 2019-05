Počet zhlédnutí: 4473

Herci Jiřímu Hrzánovi k nedožitým 80. narozeninám by v Táboře rádi odhalili sochu

Herec Jiří Hrzán by se letos dožil 80 let. Jeho rodný Tábor se v novém složení radnice rozhoduje, že zaplatí odlití jeho bronzové sochy, na kterou řadu let nemohlo sdružení Hrzán sobě sehnat dostatek peněz.