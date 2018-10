Mladý muž pracoval na čokoládové mašině, která bude svítit a vypouštět páru půl roku a jak sám přiznal, je to zatím jeho životní dílo. Vloni udělal z čokolády bustu piráta Davy Jonese, nyní se může chlubit více než třímetrovou lokomotivou.

„Padlo na to několik desítek kilogramů čokolády. Práce to byla sice sladká, ale náročná. Nečekal jsem, že to zabere tolik času, nicméně si dovolím říct, že jsem na tohle dílo opravdu hrdý,” prozradil autor Daniel Šefčík.

Mašina nese jméno Monika a není kopií žádného dosud existujícího stroje, který se prohání po kolejích kdekoli na světě. Teď lokomotiva dokonce aspiruje na zapsání do knihy rekordů.

„Dělal jsem ji dělal hlavně v době, kdy byla ta obrovská horka, všichni byli u vody a já si hrál s čokoládou. Bazén jsem vlastně letos ani neviděl, ale nelituji. K tomu, aby se to dalo realizovat byla pronajata i speciální místnost, ale bylo tam takové horko, ze se ani tam dělat nemohlo. Nakonec se to však povedlo a pak to byly už jen detaily,” dodal Šefčík, který se zatím do ničeho podobného pouštět nehodlá. Ale jak říká, člověk nikdy neví.

Kromě lokomotivy bude na festivalu čokolády v Táboře představena i kniha s příběhy čokoládové holčičky Fíny i s písničkou, kterou pro unikátní táborské Muzeum čokolády a marcipánu nazpívala Lucie Vondráčková.