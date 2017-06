Počet zhlédnutí: 245

Článek od uživatele Petr Hejna

Za broméliemi nemusíte do deštného pralesa, stačí vyrazit do Tábora

Botanická zahrada v Táboře je druhou nejstarší na našem území, v rodném listu má rok 1866. I když není rozlohou ohromující, má co nabídnout po celý rok. A příslovečnou pravdou rozhodně v tomto případě je, že co je malé, to je i hezké.