Zatímco v okolí Lipna hřmí silné motorky, od rána až do pozdní noci, zde je naprostý klid. Poslední železniční stanice na trase z Volar vykládá pasažéry na dosah státní hranice.

(Ve stanici Černý Kříž, kde stojí přes Studenou Vltavu největší obloukový dřevěný most v Česku s rozpětím 36 metrů, se dá přestoupit na vlak na Černou v Pošumaví. Přes osadu Haidmühle vedla dál do Pasova.)

Osada na čáře

Nové Údolí/Neuthal bylo rušnou vsí, pak se zašpérovala neprodyšně hranice a původní zbyla jen jedna chalupa, nad hotelem uvidíte rozkročenou strážní věž, tzv. špačkárnu. Z té se šmíroval jakýkoli pohyb, moc ho ale nebylo, hranice se střežila i s pomocí Pomocné stráže VB a bdělých pionýrů, mladých strážců hranic hluboko do vnitrozemí. Pro lidi zlo, pro přírodu dobro, nerušeně si mohla pokračovat v bytí. Že tu prochází statní hranice, vás upozorní tabule na sloupech. Z jedné strany český lev, z druhé spolková orlice.

Vlak zastavuje nedaleko tří starých vyřazených vagonů, jeden slouží jako minimuzeum šumavských železnic, a zároveň nabízí mezi exponáty i pohledy na zaniklou osadu. Vznikla jako dřevařská v roce 1795. Žilo se poklidně, na sklonku roku 1910 se přivedli z Černého Kříže železnici. Přes celnici v Haidmühle pokračovala na německou stranu.

V roce 1883 uvádí Řivnáčův průvodce po Šumavě 309 obyvatel, z 95 procent Němců. "Slušný hostinec, U Jungbbauera, (pouze 2 postele!) větší společnost musí spáti na slámě. Druhý hostinec, (v němž je četnická stanice) nelze doporučiti. O průvodce nechť požádá cestující lesníka...„ pokračuje Průvodce.

Po vzniku republiky v Údolí byla celní a pasová kontrola, dva ubytovací hostince, schwarzenberské panství tu mělo lesovnu, škola, obchod a hasičská stanice. Po druhé válce obyvatelstvo vysídlili, nejprve přišlo několik novoosadníků, ale po roce 1948 je také vysídlili, vše bylo v rámci železné opony neprostupně hlídáno. Trať zničili, Bavoři ji na své straně pro nerentabilitu ropku 1974 zrušili také.

Zůstala lokálka do Černého Kříže, od 70. let se jezdilo jen do Stožce, tady koleje přehradila vrata. Do Údolí jezdily jen vlaky pro dřevo.

Kamennou budovu strážní 12. rota 2. praporu 7. brigády PS opustila v 80. letech, pohraničníci se přestěhovali do Stožce.

V klidném a nádherném Novém Údolí, odkud se dá vyjít na Třístoličník (1311 m n. m.) a dál po hřebeni, najdete světovou raritu.

Nejkratší mezistátní železnice na světě

Koleje měří 105 metrů. Jsou částí obnovené trati mezi Českou republikou a Bavorskem. Po nich vás doveze parní drezína ani ne za minutu do Bavor.

Dráhu provozuje Občanské sdružení Pošumavská jízdní dráha, jízdné je dobrovolné, slouží k údržbě. Personál je zároveň obsluhou v dalším železničním vagoně, sloužícím jako pohostinství. Pivo Král Šumavy je dobré zrovna jako voda z nedalekého horského pramene. Je tu naprostá pohoda, klid v duši, ráj na konci světa.