Krom předmětného pstruha potočního to je dále čeledí lososovitých příbuzný lipan podhorní, mezi treskovité se řadící mohutný mník jednovousý a drobná střevle potoční.

Drobný plůdek je odchováván v prostorách pod chatou, aby byl později přemístěn do některé z chovných nádrží, propojených tekoucí vodou. Zde dorostou do velikosti, která je již vhodná pro pouštění do volné přírody, tedy konkrétné do přítoků Křemelné, Teplé Vltavy a Studené Vltavy.

Zejména dětské návštěvníky uchvátí ukázka krmení dospělých ryb, kdy v boji o kus potravy skáčí nad vířící hladinu - pochopitelně to nejsou tzv. létající ryby, popisované Thorem Heyerdahlem při jeho plavbě na voru Kon-Tiki, ale ve svých výkonech si s nimi nezadají. Jedná se o nádrže, kde jdou chovány ryby pro export, tedy v našich vodách nepůvodní, jako je kupříkladu siven americký. Naopak chov domácího pstruha potočního zařadil CHKO Šumava roku 2009 do národního programu coby vlastníka genetického zdroje této ryby z dané lokality.

Proti proudu Vltavského potoka, zdroje vody pro líheň, je k vidění funkční rybí přechod. Ryby zde mají možnost přirozenou cestou putovat proti proudu podplouváním kamenů v peřeji. Přechod je osazen elektronickým rámem, který zaznamenává pohyb očipovaných jedinců.

VIDEO: Procházka unikátní rybí líhní

Líheň v Borových Ladech je v provozu od roku 1997, od roku 2006 umožňuje v letním období odborníkem komentovanou prohlídku. Tyto exkurze se konají každé úterý od 10 hodin, letos se brány – tedy dveře chaty a vrátka oplocení chovných nádrží, otevřou 16. června, poslední exkurze se uskuteční 28. srpna. Místo srazu je před obchodem v Borových Ladech.

V obci můžete navštívit také soví voliéry, je východiskem k nedaleké Chalupské slati, nebo na Knížecí pláně a železnou oponu na Bučině.