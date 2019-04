Počet zhlédnutí: 432

Článek od uživatele Petr Hejna

Rocková legenda Michal Prokop vystoupí v Písku

Do píseckého Divadla Pod čarou míří vzácný host - v pátek 18. ledna zde proběhne koncert Michala Prokopa se skupinou Framus Five. Tento mimořádný vstup do nové koncertní sezóny Podčáry předesílá, že i celý rok jako obvykle nabídne tato scéna obdobně dobrou muziku různých žánrů.