Kudy z kukuřice?

Při hledání cesty v honbě „za pokladem” se občas ozývají výkřiky: „Kde jste?” - „Tady!” - „Kde tady?” - „No přece tady!”... Když se někdo ze skupiny odtrhne.

Kukuřice už narostla do více než dvoumetrové výšky, cestičky mezi stvoly vedou návštěvníky k 16 tabulím. Jsou umístěny „cik cak” a jejich hledání dá chvíli zabrat. Jsou na nich otázky a indicie, na něž musíte odpovědět, abyste po vyplnění herního plánu a sestavení sloganu získali výhru v podobě slaměného klobouku. Vypadá to jednoduše, ale dá to trochu přemýšlení.

Není klobouk jako klobouk

Hotovo, vyluštěno a jde se pro klobouk. Jenže je jeden na každou skupinu, a tak když je vás více, trochu ostrouháte. Ovšem upozornění o jedné pokrývce hlavy je výrazně napsáno na pokynech.

Protože je to akce především pro děti, je trochu zvláštní, že klobouky jsou v dospělácké velikosti. Třeba příště vymyslí něco jiného...

A další zábava

Kromě bludiště tu stojí i slámový hrad, mezi balíky slámy jsou umístěny dvě trampolíny, děti se tu vydovádí. Zrovna jako na pískovišti, při dobrém počasí i v sedmimetrovém nechlorovaném bazénu. Zajezdí si na tříkolkách, dospělí si mohou zahrát volejbal, fotbal, badminton…

Houbový park také láká

Kukuřičné bludiště začalo letošní provoz koncem června, provoz je naplánován do 1. září. Otevřeno je denně od 10 do 18. hodin. V areálu je občerstvení a možnost posedět.

Základní vstupné je 100 korun. V Roseči mají ještě další atrakci, a tou je Houbový ráj. I tady se plní řada úkolů, které dokážou pěkně zamotat hlavu. Roseč je pro rodiny s dětmi náplní na celý den.

Fenomén kukuřičných bludišť je poměrně rozšířen, najdete je nejen v Čechách, ale i na Moravě.