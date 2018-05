Na zemi i ve vzduchu. Letcům, opravdovým hrdinům, patří část expozice v muzeu v Deštné u Jindřichova Hradce.

Odešli bojovat za okupovanou vlast

Českoslovenští letci bojovali na východní i na západní frontě, účastnili se i bojů ve Slovenském národním povstání. Deštenské Letecké muzeum bylo otevřeno před 10 lety, v budově bývalého kina. Připomíná válečnou, ale i poválečnou historii našeho letectva, expozice je rozdělena kopií protileteckého krytu.

Válečná část je věnována osudům letců, kteří z okupované republiky prchli přes Polsko nebo Maďarsko do Francie a odtud do Británie. Šli, i když si byli vědomi, že jsou nepřáteli Říše, pokud padnou nacistům do rukou, bude to jejich smrt. Perzekuce padala i na jejich příbuzné, přesto bojovali proti okupantům ze všech sil. Stejně na tom byli i příslušníci dalších druh vojsk.

Ve válečné expozici jsou fragmenty letounů, například motor Messerschmidt Bf-109, torzo trupu dalšího ME 109, výzbroje, výstroje, dokumenty, které mapují životní cesty našich hrdinů. Ojedinělá je expozice s velkoplošnou fotografií největšího čs. vojenského hřbitova v Brookwoodu ve Velké Británii spolu se seznamem padlých letců a prstí z jejich hrobů.

Druhá část muzea se věnuje vojenské i sportovní poválečné historii. Jsou tu části MiGů, větroň Šohaj a mnoho dalších exponátů.

Letecká bitva nad Jindřichovým Hradcem

Nad Jindřichovým Hradcem se odehrála 24. srpna 1944 velká letecká bitva, nad našim územím jich bylo několik, všechny souvisely s bombardovací činností spojeneckých leteckých armád. Jejich stroje měly vyřadit válečnou výrobu v Protektorátu, nejen zbrojní, ale i petrochemickou. Bombardéry se setkávaly nad našim územím s německými stíhacími svazy. Obě strany utrpěly značné ztráty.

Bitvě nad Jindřichovým Hradcem je věnována expozice přímo v Hradci. Ráno 24. srpna 1944 odstartovalo ze základen v Itálii 399 bombardérů B-17 a B-24, doprovod tvořilo 313 stíhaček typu P-51 Mustang a P-38 Lighting. Měly vybombardovat rafinérie v Pardubicích, Kolíně a letiště v Pardubicích.

Po shozu se stroje dostaly do střetu se stíhačkami Messserschmit Bf 109 a Focke-Wulf FW 190. Němci při ztrátě asi 15 strojů sestřelili 6 létajících pevnosti. Ty spadly u Vlčic, Lomů a Číměře a Člunku. Německé stroje u Stříbřece, Kunžaku, Ostojkovic, Senotína, Jižné, Kačleha a Vlčice.

Fragmenty ze zničených strojů jsou vystaveny v muzeu v Deštné. Američtí letci byli pohřbeni v Člunku, Strmilově a Číměři. Po exhumaci v srpnu 1946 ostatky převezli na hřitovy ve Francii a Spojených státech.

Další pozoruhodnosti

V Deštné najdete také muzeum provaznictví, jednalo se o jedno z nejstarších řemesel, provazník byl v každé vsi.

Na zdejším hřbitově je pochován známý skladatel Karel Ditterrs z Dittersdorfu (1739-1799).

Nedaleko Deštné leží zámky Červená Lhota, Jindřichův Hradec, Žirovnice nebo Kamenice nad Lipou.