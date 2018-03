Počet zhlédnutí: 1141

Článek od uživatele Vratislav Konečný

Půvabná renesanční Třeboň se vylíhla z nepůvabné trhové osady Witingau

Třeboňský kapr je pojem, zrovna jako pivo Regent nebo léčebné slatinné lázně. Nebýt asijských šrámů na své renesanční kráse, byla by městem téměř rožmbersky dokonalým. Ale bohužel trhovci se nasoukali i do památkových zón. Petr Vok by zíral. Původně se osada jmenovala Wittingau – Vítkův luh.