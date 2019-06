I když na Lipně ještě pravá turistická sezóna nezačala, stylová písečná pláž v karibském duchu Windy Point otevřela své brány již v sobotu 1. června. Hlavní hvězdou večera byl zpěvák Michal Šeps, který do Windy Pointu přilákal několik stovek diváků. Ti si pak užili jedinečný večer plný skvělé reggae hudby, výtečných drinků a letní pohody, kdy po pár minutách vrtěl boky snad každý.

Nadšení byli i němečtí turisté, kteří přijeli na Lipno na víkend. „Viděli jsme, že se tady dnes hraje reggae, tak jsme přišli. I když jsem nerozuměl ani slovo, lepší reggae jsem snad ještě neslyšel,” podotkl po koncertě Benedikt z nedalekého Pasova.

Michal je právem označován za největšího showmana Česko Slovenské SuperStar, protože zpěváků z této soutěže, kteří by dokázali odehrát takto kvalitní 1,5 hodiny dlouhou show, je opravdu málo. Se SuperStar, ve které získal krásné třetí místo, je ale nerad nadále spojován. Skládá si své písně a momentálně je ve skvělé formě, kdy během jednoho týdne odehraje i několik koncertů a nabídky se hrnou také ze zahraničí. To nejbližší vystoupení se odehraje již v pátek 7. června v německém Lipsku.

Ve volných chvílích pracuje na svém novém albu a v nejbližší době představí veřejnosti novou píseň se zajímavým klipem. Čím tento reggaeman šokuje tentokrát, na to si musí jeho příznivci ještě chvíli počkat. Rozhodně to bude stát za to!