Turecká armáda nebude váhat udělat stejné kroky jako před 45 lety, kdy zaútočila na Kypr, bude-li to potřeba pro zajištění života...

Již patnáctý sup míří ze zlínské zoologické zahrady do volné přírody. Vůbec poprvé Zoo Zlín posílá do bulharských hor mládě supa hnědého....