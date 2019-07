Partnery projektu „Kultura spojuje přes hranice – dovolená s kulturou v Linci a jižních Čechách“ jsou Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) na české straně a Turistický svaz Linec na rakouské straně. „Tento projekt je mimo jiné také připomínkou 30. výročí pádu železné opony, která obě naše země od sebe na bezmála čtyři desetiletí téměř neprodyšně uzavřela,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Podle ředitele pro turistiku lineckého turistického svazu Georga Steinera mají oba sousední regiony i jejich hlavní města, co nabídnout. A to i v oblasti kulturního turismu. Cílem projektu je proto společnými aktivitami přispět ke zvýšení atraktivity horního Rakouska, respektive Lince, a jižních Čech pro zahraniční návštěvníky. „V rámci dlouhodobé spolupráce společně podporujeme a propagujeme kulturní dovolenou v Linci a v jižních Čechách, realizujeme společný marketing, vyměňujeme si své zkušenosti, a to jak v oblasti cestovního ruchu, tak v oblasti kultury,“ potvrdil Polášek.

Jedním z výstupů projektu jsou dvě propagační publikace v celkovém nákladu 40 tisíc kusů s detailní nabídkou kulturního léta a umělecké sezony 2019/2020, které budou cíleně distribuovány kulturně orientované veřejnosti.

„V rámci jihočeského kulturního léta budeme v Linci prezentovat především nejvýznamnější události, mezi něž určitě patří operní a baletní představení Jihočeského divadla před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově a letní festival Jihočeské filharmonie. Velký prostor věnujeme také mezinárodním hudebním festivalům v Českém Krumlově a Třeboni,“ sdělil Josef Korda, koordinátor projektu za JCCR.

Připomněl, že jižní Čechy disponují pestrou nabídkou nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Navštívit zde můžete hudební festivaly s mezinárodním renomé, divadelní a filmové přehlídky, historické a folklórní slavnosti i výstavy světoznámých umělců. V nabídce regionu nechybí ani nejrůznější gastronomické akce, jako jsou pivní festivaly a rybářské slavnosti. Nabídka zmíněné brožury je však zaměřena především na vrcholné kulturní akce.

Spojení hudby a památek bude věnován druhý ročník originálního festivalu Jihočeská intermezza aneb památky žijí hudbou, který po pět srpnových čtvrtečních večerů rozezní postupně hrad Rožmberk, zámek Kratochvíli, klášter ve Zlaté Koruně, zámek v Hluboké nad Vltavou a novohradský hrad.

Kvalitní hudba v podání známých interpretů, v kombinaci s útulnou komorní atmosférou třeboňského zámku či nádvořím Tereziánských kasáren, zaručují nezapomenutelné zážitky také návštěvníkům letního festivalu klasické hudby Třeboňská nocturna, stejně jako návštěvníkům Mezinárodního hudebního Festivalu Český Krumlov, který patří mezi nejvýznamnější kulturní akce v ČR. Každé léto probíhá v Českém Krumlově také Festival komorní hudby, který návštěvníkům města nabízí výjimečné hudební zážitky situované do historických prostor zámku a města zapsaného v seznamu UNESCO.