Hauptplatz, Landstraße, Promenade i Martin Luther Platz zaplnila v režii Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) stovka jihočeských vystavovatelů, jejichž vlajkovou lodí a současně generálním partnerem JCCR na této prezentaci regionu byl Budějovický Budvar. Přehlídka toho nejlepšího z jižních Čech naservírovala Linci bohatou nabídku gastronomie, potravinářství, řemesel, tradic, umění, architektury, kultury a turistických možností.

„Zájem Rakušanů o prezentace a program našeho regionu byl obrovský. Velmi rychle jsme například rozdali všech 30 tisíc samolepících srdcí s nápisem: Heute bin ich Südböhme! – Dnes jsem Jihočech!, což vzhledem k celkovému počtu návštěvníků nebyl žádný problém,“ konstatoval ředitel JCCR Jaromír Polášek.

V rámci akce „Jižní Čechy hostem v Linci“ vystoupily na oslavách celkem téměř dvě tisícovky účinkujících, folklorních souborů, dechové kapely, sbory a mnoho dalších hudebních těles včetně Jihočeské filharmonie, která se postarala o závěrečný koncert. Na hlavním náměstí se prezentovaly jednotlivé turistické destinace. Část programu byla zapojena i do rakouského „Tag des Kinderlieden in Oberösterreich“. Kulturní program a prezentace řemesel byla podpořena z Fondu malých projektů, dotací z Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která při slavnostním zahájení akce jedno z už zmíněných srdcí „Dnes jsem Jihočech!“ přilepila hornorakouskému hejtmanovi Thomasi Stelzerovi na kabát, připomněla, že cílem Jihočechů je především ukázat svým rakouským sousedům, jak obrovský atraktivní turistický potenciál mají na dosah ruky kousek za hranicemi. „Rozhodně máme každému co nabídnout,“ uvedla Stráská.

Z dat Českého statistického úřadu totiž vyplývá, že v počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních na jihu Čech loni obsadili Rakušané až čtvrté místo pomyslného žebříčku za Němci, Číňany a Holanďany.

Vedle jihočeské hejtmanky Stráské a hornorakouského hejtmana Stelzera se Slavnostního zahájení zúčastnili i starosta Lince Klaus Luger, jeho náměstek Bernhard Baier, českobudějovický primátor Jiří Svoboda, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČR v Rakousku Ivana Červenková, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Rakouské Republiky v ČR Alexander Grubmayr, ředitel JCCR Jaromír Polášek a předseda Linzer City Werner Prödl. Součástí jihočeské delegace v Linci byli starostové a starostky partnerských měst z česko-rakouského příhraničí, kteří se mimo jiné zúčastnili i slavnostního Festaktu u příležitosti 30 let od pádu železné opony a 15 let od vstupu ČR do EU a také konference Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV).

Linec, hlavní město Horních Rakous, má 198 tisíc obyvatel a dalších více než 100 tisíc do něho denně dojíždí. V celé jeho aglomeraci žije na čtvrt miliónu obyvatel.