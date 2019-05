Hauptplatz, Landstraße, Promenade i Martin Luther Platz nabídne svým návštěvníkům celkem 90 vystavovatelů z jihu Čech.

Inspirací ke vzniku projektu Südböhmen zu Gast in Linz - Jižní Čechy hostem v Linci z dílny Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) byl přetrvávající paradox. Přestože Hornorakušané mají jižní Čechy doslova na dosah ruky, mezi jejich nejčastější návštěvníky rozhodně nepatří.

„A to bychom chtěli změnit, protože máme co nabídnout. Hlavním cílem projektu je ukázat našim jižním sousedům, jak obrovský a atraktivní turistický potenciál mají na dosah ruky, kousek za hranicemi v jižních Čechách. S Rakušany jsme těsně spjati historicky, asi není třeba připomínat, že první koněspřežní železnice v Evropě směřovala z Budějovic právě do Lince,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Podle ředitele JCCR Jaromíra Poláška Rakušané do Česka vyrážejí jen na jednodenní výlety. To potvrzují i statistická data, z nichž vyplývá, že v počtu přenocování na jihu Čech loni obsadili Rakušané čtvrté místo pomyslného žebříčku za Němci, Číňany a Nizozemci.

„Myslím si, že hlavní příčinou je zřejmě někdejší Železná opona, která jižní Čechy od horního Rakouska neprodyšně oddělila na celá desetiletí. Rakušané tak přes těsné sousedství nevědí, co je u nás čeká. A tak jim to musíme ukázat. Jak jihočeskou vesnici a přírodu, tak dobré jídlo a pití. Od tradičních nabídek až po současné novinky, které osloví i mladé lidi,” konstatoval Polášek.

Součástí jihočeské delegace v Linci budou starostové partnerských měst z česko-rakouského příhraničí, kteří se mimo jiné zúčastní i slavnostního Festaktu u příležitosti 30 let od pádu Železné opony, 15 let od vstupu ČR do EU a také konference Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV), kde si s rakouskými kolegy zhodnotí dosavadní přínosy vzájemné spolupráce a budou diskutovat o budoucím zaměření ERDV.

17. května dopoledne se uskuteční také B2B seminář pro rakouské touroperátory a novináře. V prostorách Redoutensäle proběhne prezentace regionu jižní Čechy, Jihočeského letiště ČB, turistických oblastí a jejich partnerů. „Po skončení prezentací dostanou touroperátoři možnost se osobně setkat se zástupci turistických oblastí a dozvědět se podrobnosti o připravovaných akcích, aktuální nabídce a zakomponovat je do nabídek pro své klienty,“ doplnil vedoucí oddělení blízkých trhů JCCR Ondřej Flemr.

Vlajkovou lodí mezi partnery jihočeské účasti na tradičních jarních městských slavnostech v Linci je Budějovický Budvar. Dalšími pak jsou zastoupení agentury CzechTourism ve Vídni, Velvyslanectví ČR v Rakousku, agentura Czech Trade, Jihočeské letiště a Linzer City Ring, která se zabývá pořádáním prezentací, trhů a prodejních akcí v centru města. Očekávaná návštěvnost slavností je přibližně 300 tisíc lidí.

Hlavní město Horních Rakous má 198 tisíc obyvatel a dalších více než 100 tisíc do něho denně dojíždí. V celé jeho aglomeraci žije na čtvrt miliónu obyvatel.