K využití řeky v této oblasti pro rekreaci nyní úspěšně slouží projekt Stezka řeky Vltavy, který obsluhuje vodní cestu mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou, při odbočce na Lužnici pak až do Kolodějí.

„Cílem projektu Stezka řeky Vltavy, který je v podstatě informačním portálem a rezervačním systémem zážitků, je na jedné straně postupné soustředění veškerých informací o vltavské vodní cestě a na ní poskytovaných službách pod jednu hlavičku a na straně druhé podpora zkvalitňování stávající nabídky a rozvoje nových služeb na našem úseku řeky,“ uvedl předseda Destinanční společnosti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný.

Nosnými pilíři Stezky řeky Vltavy jsou portál www.stezkavltavy.cz a vltavské InfoPointy. „InfoPointy jsou místy, kde vltavská cesta každého návštěvníka fakticky začne i skončí,“ poznamenal Šťastný.

V InfoPointu návštěvník získá „fyzicky“ vše, co si již dříve „virtuálně“ objednal prostřednictvím portálu Stezka Vltavy, případně si vybral až na místě. Tedy lodní lístky, sportovní vybavení, jízdní kola, dvojkola, elektrokola, koloběžky, in-line brusle, paddle boardy, lodě, rafty, kajaky a podobně.

Počty lodí i přepravených osob každý rok stoupají



Letos byly dokončeny plavební komory na přehradě a na jezu Hněvkovice, což otevřelo novou vodní cestu. Menší lodě tak do Českých Budějovic nyní doplují i z Prahy a dalších evropských vodních cest. Větší lodě jsou limitovány výtahem na Orlické přehradě a tak mají k dispozici 100 kilometrů vodní cesty.

Plavbu však větší lodě nemohou zvládnout kvůli překážce, kterou je most v Týně nad Vltavou. Třímetrový prostor mezi jeho konstrukcí a hladinou řeky je totiž nedostatečný.

„V roce 2017 se podařilo s vedením města nalézt kompromis o funkčním řešení, kdy současný historický most se po dokončení jeho modernizace bude pro proplutí vyšších lodí o více než dva metry zvedat, zároveň se kompletně opraví konstrukce současného mostu,“ potvrdil zástupce ředitele Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

O cestování po vltavské vodě je zájem a lidé se pouštějí proti proudu i na delší výpravy. Potvrzují to čísla z celoročního přehledu o plavbě. V roce 2016 projelo Hlubokou nad Vltavou celkem 1256 plavidel všeho druhu. Přepravilo se 5766 osob. V roce 2017 už to bylo 2027 lodí a vodní cestu využilo 8161 osob. To vše do konce září.

Pomaleji roste počet přepravených osob na vodní cestě v Českém Vrbném směrem do krajského města. „Je to logické. Lidé, kteří dřív jezdili proti proudu do Českých Budějovic, se letos více zaměřili na výlety směrem k Orlické přehradě,“ konstatovala manažerka projektu Stezka řeky Vltavy Michaela Jirásková.

I zde ale statistiky vykazují růst. V roce 2016 projelo České Vrbné 1081 lodí, letos opět ke konci září jich bylo 1244. Z vodní hladiny si zájemci mohou prohlédnout také České Budějovice. Na Slepém rameni Malše je pro ně připravena loď pro 12 cestujících.