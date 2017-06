Uplynul pouhý měsíc od otevření plavební komory v Hněvkovicích a provoz na říční trase Stezky Vltavy se už rozjíždí.

„Řeka má obrovský turistický potenciál. Voda tradičně, a to nejen v létě, láká k relaxaci i aktivnímu odpočinku tisíce lidí a těm je nutné nabídnout služby. Je nepochybné, že z provozu na řece budou významně profitovat stávající hotely, restaurace, půjčovny lodí, různé prodejny a podobně. Lze také předpokládat, že nové služby budou postupně vznikat,“ uvedl předseda Destinanční společnosti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný.

Rychlý rozvoj služeb okolo řeky je patrný již nyní. Čtyřicet kilometrů splavněné Vltavy v lokalitě Turistické oblasti Českobudějovicko-Hlubocko, doplňujících šedesát kilometrů cyklostezky a deset kilometrů stezky pro in-line brusle nabízí na své trase vice než 25 turistických cílů, patnáct občerstvení a restaurací, tři plavební komory a nově také vltavské infopointy.

„Stezka řeky Vltavy je v podstatě informační portál a unikátní rezervační systém zážitků, kde si lze například rezervovat on-line sportovní vybavení na stezce, jako kola, dvoukola, elektrokola, koloběžky, in-line brusle, paddle boardy, lodě, rafty či kajaky, ale i projížďky výletními loděmi, ubytování v hausbótech, s nimiž lze plout po řece a trávit každou noc někde jinde,“ konstatovala manažerka projektu Stezka řeky Vltavy Michaela Jirásková.

Online rezervační systém pokrývá celé návštěvnické spektrum. Jednotlivci se můžou stát kapitánem malé lodi, účastníkem vyhlídkové plavby, půjčit si kolo, nebo si užít pohodu u vody na piknikové dece. Pro firmy jsou připraveny teambuildingové akce na vodě i na souši s podtitulem „Všichni jsme na jedné lodi“. Pro školní výlety je v nabídce kombinace plavby a pěších výletů, kdy může skupiny dětí k cílům, jako je zoo nebo zámek, přiblížit turistický vláček. Online rezervace je možné uskutečnit prostřednictvím webu na adrese: www.stezkavltavy.cz.

„Zajistit si veškeré nabízené služby, získat potřebné informace nebo si půjčit sportovní vybavení a občerstvit se lze v nově vytvořených infopointech přímo na trase. Naplno již funguje Infopoint České Budějovice - kavárna Lanna, Infopoint České Vrbné a Infopoint Hluboká. Své služby postupně rozšiřují Infopointy Týn nad Vltavou a Koloděje nad Lužnicí,“ poznamenala Jirásková.

V rámci Stezky řeky Vltavy je možné se plavit z centra Českých Budějovic od Lannovy loděnice přes Hlubokou nad Vltavou do Týna nad Vltavou a dále při odbočce proti proudu Lužnice do Kolodějí nad Lužnicí s nově zrekonstruovaným zámkem Mitrowicz. Zatím poslední dokončená plavební komora na Vltavě v Hněvkovicích pak umožňuje plavbu po téměř 100 kilometrů dlouhé vodní cestě z Českých Budějovic až do Týna nad Vltavou a dále na Orlík. Na malých lodích je ovšem možné doplout přes Prahu a Mělník až do Hamburku.