Původně se ves, kde zámek stojí, nazývala Kaladý. To trvalo až do 19. století. Stojí na soutoku Lužnice a Vltavy, z Týna nad Vltavou sem můžete zajet lodí, je to velmi hezká projížďka, rozhodně se pokuste ji nevynechat. Soutoky řek jsou vždy zajímavé, tady je to velmi romantické.

Protipovodňový val zbudovaný u Lužnice zavinil, že po záplavě tu stála dlouho voda, která dala stavbě zabrat.

Z renesanční tvrze do barokní nádhery

Adam Čabelický ze Soutic vybudoval v Kaladém ves, tu "hlídala" renesanční tvrz, chráněná vodním příkopem. Podobných bylo v té době dost.

Tvrz byla přestavena v letech 1737 až 1741 na barokní zámek, byl v držbě Wratislavů z Mitrovic až do roku 1943. tehdy rod vymřel po meči, panství přechází sňatkem Marie Terezie Wratislavové do majetku Dercsényiů. Těm byl po roce 1945 zkonfiskován.

Za panování Františka Karla z Mitrowicz byla tvrz v letech 1737–1741 přestavěna na barokní zámek a byla k němu přistavěna kaple sv. Anny, která je ve své podobě ovlivněna dílem. V zámku, který má prohlídkový okruh, se zaměřili hlavně na Mitrovické, po nich tu zůstalo několik zajímavých památek.

Reprezentační sál v patře je vyzdoben nástěnnými rokokovými malbami, malířem byl V. Neunherz, maloval tu v roce 1774. Představují výjevy ze života Václava Wratislava z Mitrovic (1576-1635). Zvali ho Tureček, jako panoš se zúčastnil poselstva císaře Rudolfa II. do Cařihradu. Vzpomínky na čtyřleté zajetí sepsal v cestopise "Příhody Václava Wratislava z Mitrowicz", jenž byl ve své době velmi oblíbený.

V místnosti je původní dřevěné obložení, i zrcadla jsou původní. Každoročně na zámku přibudou jedna kachlová kamna, stavějí je restaurátoři před očima návštěvníků. Zajímavá je kaple svaté Anny, je stavěna na půdorysu vzájemně se propojující elipsy a obdélníka. I zde je výmalba páně Neunherze, freska přechází do iluzivní malby.

U zámku stojí rodinná hrobka Mitrovických. V zatáčce za mostem najdete pomník připomínající, že v Kolodějích zemřel proslulý loutkář Matej Kopecký. Postava znázorňuje kašpárka nad protrženým bubnem.

Společnost vlastnící zámek, který je ukázkou vzorné rekonstrukce, pořádá každoročně různé akce. Na tuto sezonu je připraveno:

9. 6. – 10 – 18 hodin: Víkend otevřených zahrad.

Komentované prohlídky zahrady s autory parku Mitrowicz Ferdinandem Lefflerem a Anna Chomjakovou ze Atelieru Flera. Ukázka osazovacích plánu, konceptu zahrady i bylinkové zahrádky, současné trendy i problematika. (Ferdinand Leffler je znám z pořadu Ferdinandovy zahrady vysílané v ČT)

4. 7. – podvečerní koncert 40 amerických sboristek v zahradě

17. 7. – 10 – 18 hodin: Slavnosti Wratislava z Mitrowic

Další informace: www.mitrowicz.cz