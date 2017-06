Se zušlechťováním areálu se začalo v roce 2008, byla to zdlouhavá a mravenčí práce, aby se vyloupl klenot podobný šatům z oříšku pro Popelku.

Prohlídky i svatby

Zámek je nejen prohlídkový, ale také nabízí možnost pořádání firemních akcí, nebo i svatebních obřadů. Výjimečné je, že novomanželé mají svatební apartmá s výhledem do nedávno otevřené kaple svaté Anny. K zámku můžete dorazit nejen autem, na kole, ale i na lodi jedoucí několikrát denně z Týna nad Vltavou.

Na návštěvu si rozhodně nemohou stěžovat. „Překvapilo nás, kolik sem zamířilo nejen dětských skupin, ale i zájezdy seniorů,“ uvedl Michal Bedřich ze společnosti Mitrowicz.

Věznili ho pohani v Cařihradu

Stavba je spojena s rodem pánů z Mitrowicz od roku 1704. Václav Ignác Wratislav z Mitrowicz, nejproslulejší z rodu, se jako panoš účastnil výpravy s poselstvím Rudolfa II. do Cařihradu, kde ho zajali a tři roky věznili v těžkém žaláři. Zážitky z cesty poté sepsal ve známém cestopisu Příhody Václava Vratislava, svobodného pána z Mitrovic.

Ojedinělé nástěnné fresky v reprezentativním zámeckém patře zobrazují právě výjevy z tohoto renesančního literárního díla.

Klenoty, byť repliky, by měl vidět každý

„Na zámku se nám podařilo po dlouhých přípravách otevřít unikátní expozici České korunovační klenoty na dosah. Je otevřena od 2. června do 30. července. Současnou soupravu, která symbolizovala moc a postavení panovníka, tvoří Svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko a korunovační plášť s hermelínovými doplňky. Od roku 1962 jsou tyto klenoty národní kulturní památkou a nejcennějším českým pokladem. Svatováclavská koruna je čtvrtou nejstarší královskou korunou na světe a nechal jí zhotovit Karel IV. ještě v době, kdy měl pouze titul moravského knížete. Originály klenotů jsou ke spatření jen jednou zhruba za pět let, a to na Pražském hradě.

V roce 2013 vznikla myšlenka na výrobu věrných replik, které by se staly součástí putovní výstavy, s cílem umožnit prohlídku co největšímu počtu zájemců. Autorem Svatováclavské koruny je jeden z nejlepších českých zlatníků a výtvarníků Jiří Urban z Turnova, který již realizoval šperky pro papeže Jana Pavla II. či pro britskou královnu Alžbětu II. Kromě Jiřího Urbana se na výrobě replik podíleli i manželé Blanka a Matúš Cepkovi, působící na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kteří se postarali o výrobu královského žezla,“ komentuje výstavu Michal Bedřich.

Parkové piknikování

K zámku na břehu Lužnice patří rozsáhlý park, obnovený v roce 2015, najdete tu téměř 9000 sazenic a přes padesátku stromů. Pořádají se zde různé společenské akce, neustále se tu něco děje

Během letní sezóny bude pro návštěvníky zámku otevřen zahradní gril s posezením a širokou nabídkou občerstvení, provoněného bylinkami ze zámecké zahrádky. Pro romantiky budou připravené piknikové koše.

