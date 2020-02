Zemědělci u Šlapanic ukazují, jak zlepšovat vztahy s místními

Ráz krajiny se snaží vylepšovat biopásy, které jsou zároveň přirozeným útočištěm pro ptáky a domovem pro hmyz a další zvířata. Dalším krokem bude ozelenění míst, na kterých se shodnou s městem. To však není vše, co mají zemědělci v plánu.

Vůně a pachy vnímají lidé různé. Co jinému voní, druhému může smrdět. A naopak. Kejda, což je částečně prokvašená směs pevných a tekutých výkalů hospodářských zvířat zředěná vodou, je potřebné hnojivo pro půdu. Zemědělci ji musí nějakým způsobem dostat na pole.

V Bonagru přistoupili vloni k největší investici do techniky a pořídili samochodný aplikátor kejdy s disky, který minimalizuje zápach. Kejda je zapracovaná rovnou do půdy, což má vedle omezení zápachu také další výhody. Šetří organický dusík, protože dochází k jeho výrazně nižšímu úniku, a díky diskům se zároveň připraví půda na setí a tím ubyde jeden přejezd pole. Takže není potřeba vjíždět do pole vícekrát a také tím ušetří pohonné hmoty.