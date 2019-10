Zásilková společnost Geis změní na Ostravsku své působiště

Ranní směna se omezuje pouze na odbavování naložených kamionů, přičemž její délka trvá přibližně od půl šesté do půl deváté ráno. Odpolední pracovní doba už má charakter standardní odpolední směny se začátkem od dvou hodin a koncem po příjezdu posledního nákladního auta z Brna kolem půl desáté večer.

Řady zájemců v porubském skladu nejvíce reprezentují studenti či absolventi z univerzitních kolejí nedaleké VŠB, jimž hraje do karet dojezdová vzdálenost tramvají v podobě dvou zastávek. Další početnou skupinu tvoří invalidní důchodci například z komunity bývalých horníků, pro které doplňování kamionů znamenalo solidní pomoc k sociální dávce.

Co nastane až skončí poslední, právě probíhající, pracovní týden, stále není uplně jasné. Záměr vedení obsadit bravantickou halu ukrajinskými dělníky neprošel u šéfa stále ještě porubské pobočky Aleše Procházky. „Personálně počítám s našimi lidmi, spolupráce s Ukrajinci není na pořadu dne," vzkázal. A je to právě on, který se stará o první poslední, aby stávající zaměstnance přemluvil k pokračování v Bravanticích.