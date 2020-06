Výtvarné hrátky s obrázky Ondřeje Sekory

Jaká byla cesta legendárních postaviček ke slávě a popularitě? Jak probíhalo jejich putování z časopisu do knih, na prkna divadel a do světa filmu a televize? Na to i řadu dalších otázek odpoví doprovodný program pro rodiny s dětmi Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce. V rámci programu účastníci nahlédnou do výstavy, zahrají si hry inspirované dobrodružstvími Ferdy Mravence a následně si vytvoří ve venkovním prostoru, na terase muzea, koláž či komiks z obrázků Ondřeje Sekory.