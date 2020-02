V dorostu vítězili favorité. Znojmo si přibouchlo dveře do korfbalového play off

Martina Dvořáková (hráčka, Prostějov): „Na zápas s Budějovicemi jsme se chystali. Nedávno nás totiž porazily a my se chtěli poučit. Dokonce jsme i rozebírali video a trenér nám říkal, co bychom měli dělat. Minule jsme totiž dělali hrozně chyb. Soupeř však dojel jen se třemi hráčkami, což nás překvapilo. Dva body s tímto soupeřem jsou pro nás ohromně důležité.“

Znojmo si pravděpodobně přibouchlo dveře do play off. Veledůležitý zápas se Slovenským výběrem, který znamenal bitvu o čtvrté místo, ztratilo 13:18 a už jen těžko soupeře dožene. Slováci si totiž poradili i s Náchodem a aktuálně mají na Znojmo k dobru tři body a navíc jev základní části čekají ještě čtyři duely, zatímco Modré Slony jen dva.

Sára Sahatciu (hráčka, Brno): „Proti Náchodu jsme čekali, že budeme mít víc problémů. Jelikož však soupeř proti nám už nastoupil v sedmi hráčích, tak jsme to měli zjednodušené. Hrát proti sedmi je nezvyklé a někdy to moc nejde, ale letos jsme už tak asi dvakrát hráli, takže jsme věděli, co dělat a fungovalo nám to. Měli jsme i slušnou úspěšnost střelby. Náchod se však ani v sedmi rozhodně nevzdal a vzdoroval tvrdě. Se Znojmem jsme letos už dvakrát hráli a nechtěli jsme připustit žádné komplikace.“