V Bohumíně dnes začalo fungovat odběrové místo pro testování koronavirem

„Zřízením odběrového místa přímo v Bohumíně se zlepší dostupnost testů nejen pro Bohumíňáky, ale také pro okolní obyvatele a samozřejmě i pro pacienty, kteří do naší nemocnice míří na plánovanou operaci. K dispozici ale nebude pro samoplátce. Přijímat bude pouze pacienty, kterým otestování nařídila krajská hygienická stanice nebo praktický, dětský či plicní lékař a zavedli je do elektronického systému pro evidenci odběrů,“ sdělil ředitel Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček.

„Tvoří jej mobilní stan, ve kterém probíhají samotné odběry stěrem z nosu, a dvě unimobuňky, kde odebrané vzorky administrujeme a pak jej hromadně odvážíme do externí laboratoře. Vybavili jsme je vším, co bylo třeba, od materiálu pro odběr, přes ochranné pomůcky až pro zázemí pro odběrový nemocniční tým,“ upřesnil Němeček.

„Lidé, kteří se přijedou otestovat v autě, projedou zadní branou z Ovocné ulice přímo do odběrového stanu. Z vozidla nesmí vystupovat, počkají v něm a zdravotníci je budou instruovat, co přesně mají dělat. Po odebrání vzorků pak odjedou zpět do domácí karantény. Pokud by se někdo přišel otestovat pěšky, tak bude čekat ve frontě mezi auty s dodržováním bezpečné dvoumetrové vzdálenosti. Z nemocnice všechny testované vyvedou opět navigační cedule,“ řekl Němeček.