Soutěž Kalendář roku 2020 představil letošní vítěze

Vítězný kalendář s originálním závěsem z bukového dřeva přináší soubor vybraných fotografií, které odhalují autorův pohled na „Západ“, kam se známému brněnskému fotografovi podařilo v polovině šedesátých let několikrát vycestovat. Reprezentativní kalendář připravila a vydala brněnská tiskárna Helbich.

Přihlašovatelé letos do soutěže zaslali celkem 30 kalendářů - 26 nástěnných a 4 stolní. Soutěžily celkem v sedmi kategoriích: Design, Fotografie, Kvalita tisku a celkové zhotovení, Osobité ztvárnění celebrit, Stolní kalendář, Digitální tisk, Mladý tvůrce (studenti SŠ a VŠ). Velikost soutěžících kalendářů nebyla nijak omezena. Soutěžní ročník 2020 má svého kolibříka: kalendář typographicus 2020 s rozměry 12 × 16 cm, v dárkové kartonové krabičce. „Mamutem“ je vítězný kalendář se snímky Miloše Budíka o rozměrech 65 × 84 cm.

Vyhlašovatelem soutěže je DIGIRAMA, s.r.o. Brno. Cílem soutěže Kalendář roku je ukázat kreativitu, tiskovou a grafickou úroveň kalendářů, upozornit na novinky a zajímavosti. Představuje to nejlepší, co v oboru pro rok 2020 vzniklo. Porotu tvoří odborníci z oblasti polygrafie, fotografie, grafického designu, typografie a marketingu. Vernisáž se konala 5. března v Café Práh, multifunkčním prostoru s kavárnou v nákupním centru Galerie Vaňkovka v Brně, provozovatelem je občanské sdružení Práh jižní Morava. Všechny kalendáře, které se zúčastnily soutěže, jsou zde k vidění do konce března.