Snažím se teď sama vyrovnávat. Snažím se dořešit své resty, říká herečka Ivana Nováčková

Musím se svěřit, že čas bez divadla a mého publika je smutný. Kontakt s lidmi v tom a tom příběhu a vzájemné sdílení osudů, v křehkosti těch proplétajících se nitek souznění mezi hledištěm a jevištěm, je nevyměnitelný zážitek! Je to živý proces momentální chvíle obou stran. A když se toto "propletení" zdaří v to nádherné splynutí, nad kterým se v duchu usmíváte, který vás hladí, je to prostě krása nebeská. Divadlo je pro mne i jakousi terapií.