Slovácký řízek 2020: souboj dobrovolných hasičů i pokus šampiona o rekord

Několikanásobný šampion Radim Dvořáček se letos nezúčastní samotné soutěže, ale v exhibici „sněz, co můžeš“ si vyzkouší své vlastní limity.

Dobrovolní hasiči z Mařatic vysílají do soutěže Ivana Dostála. Když se o tom dozvěděli jejich kamarádi, dobrovolní hasiči z Tučap, rozhodli se zvednout pomyslnou hozenou rukavici a ze svých řad jmenovali největším jedlíkem Vlastimila Bureše. Obě party se chystají přijít své zástupce mohutně podporovat.

Jakub Riznič se soutěže zúčastnil už vloni, ještě jako 17letý, a to za dohledu své maminky Radky. Letos se rozhodli jít do toho oba společně.

„Když na Slovensku mají paní prezidentku, tak proč by na Slovácku nemohla být Slováckým řízkem žena? Řízky miluji a pořádně do sytosti se také ráda najím. V soutěži v pojídání chilli papriček jsem byla jediná žena mezi soutěžícími, a přesto jsem to chlapům nandala, takže je čas na další výzvu,“ připomíná svůj úspěch Radka Rizničová, držitelka titulu Uherskohradišťská plechová huba 2019.