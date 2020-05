Škodaland má novou atrakci – středověký hrad

„Musím přiznat, že jsme měli potíž rozhodnout, kam hrad umístit. Do rozhodování jsme tedy zapojili i veřejnost a udělali jsme dobře. Ta jednoznačně rozhodla pro umístění na kopec vedle trampolín, což je vlastně z historického hlediska správně – hrady se stavěly na kopci vždycky,” uvedl s úsměvem David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

„Tato varianta je nejenom estetická ale také funkční, i když byla finančně i časově náročnější kvůli úpravám terénu a bezprostředního okolí. Délku stavby, bohužel, ovlivnila komplikovaná dodávka kačírku na dopadovou plochu. Takto získaný čas jsme využili k tomu, abychom ještě nainstalovali další herní prvky do okolí hradu, a to dvě houpačky a nové pískoviště pro malé děti. To, jestli se nám instalace nové atrakce povedla, posoudí až děti samotné,” dodal.