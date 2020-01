Řadím Davida Deyla do kategorie zpěváků s velkými hudebními ambicemi, říká hitmaker Vítězslav Hádl

„Koncert byl průřezem celou jeho desetiletou kariérou, takže zazněly jak autorské skladby, tak písničky z projektu David Deyl cover, muzikálové a filmové melodie stejně jako novinka Ahora. Ta sklidila velký potlesk a potom si ji na závěr publikum vytleskalo jako jeden z přídavků. A můj dojem z koncertu? Wow! Byla to pecka. Zaplněné Kongresové centrum si užívalo s Davidem jeho nejlepší hlasovou formu, na konci byl doslova zavalen květinami a odměněn zasloužilým standing ovation,” uvedla oděvní návrhářka Iveta Vartová, která zpěvákovu kariéru sleduje téměř deset let.

„Davida znám od jeho dětských let, kdy jsem psal píseň na Děčínskou kotvu a on tenkrát coby malý kluk zpíval v dětském pěveckém sboru Koťata, který vedla jeho maminka. Později se dostal do nahrávacího studia mého syna Dana, který pro něho vykonal skutečně velký kus práce při vydávání CD. V té době mi David natočil celou řadu písní pro můj připravovaný muzikál jako demo - a tam jsem poznal jeho velký talent. Řadím Davida do kategorie zpěváků s velkými hudebními ambicemi, které jsou umocněny jeho neuvěřitelnou houževnatostí a pílí. V naší hudební rodině se Davidovi zřejmě zalíbilo, protože dlouhá léta spolupracoval a občas i dnes spolupracuje s mým druhým synem Romanem, který mu mimo pořizování video záznamů z jeho hudební činnosti apod, občas pomáhá jako road manažer při Davidových koncertech,” říká hudební skladatel Vítězslav Hádl.