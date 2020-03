Ostravské muzeum zve na novou výstavu o historii cyklistiky

„Návštěvníci Ostravského muzea se mohou ponořit do dějin jízdního kola, které sahají až do roku 1817, a seznámit se s jeho vývojem od uvedeného data až do závěru 20. století. Nejcennějším exponátem je takzvaná kohoutovka – vysoké kolo vyrobené v polovině 80. let 19. století Josefem Kohoutem, zakladatelem české cyklistiky. Těchto kol bylo vyrobeno jen zhruba 500,“ upozorňuje.