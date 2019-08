Omlazování stromů ve Frýdku-Místku je v plném proudu

„Požadavky na ořezy stromů dávají technickým službám pracovníci odboru životního prostředí, a to na základě vizuálních kontrol stromů nebo oprávněných žádostí občanů, kterým větvě zasahují do oken, balkónu nebo fasády domu. Nalomené, zlomené nebo popadané větve po silném větru nebo deštích mohou občané hlásit technickým službám přímo, a to nejlépe prostřednictvím formuláře (http://www.tsfm.cz/hlaseni-poruch/), který mají na svých webových stránkách,“ řekl primátor Michal Pobucký.