Nemocnice v Bohumíně nabízí nově CT vyšetření

Za diagnostické zařízení nemocnice zaplatila necelých 5 milionů korun. Dalších 3,5 milionu korun vložilo do stavebních úprav pro nové pracoviště město.

„Nový CT přístroj je pro naši nemocnici klíčový, a to hlavně pro chirurgické a interní obory. Umožní nám provádět i náročná vyšetření rychle, přesně a maximálně efektivně. Lékařům přinese vysoce kvalitní obrazy a pacienty nebude zbytečně zatěžovat, protože pro vyšetření je zapotřebí jen nízká dávka rentgenového záření,“ uvedl ředitel nemocnice Svatopluk Němeček.

Stavební práce pro vznik nového pracoviště odstartovaly v nemocnici už letos v březnu. V létě pak dorazil vybraný přístroj Somatom Scope a po sérii testů teď začíná sloužit pacientům.

„Přístroj budeme používat k diagnostice akutních i chronických onemocnění. Nejčastěji k vyšetření při úrazech hlavy, páteře, při podezření na cévní mozkovou příhodu nebo k diagnostice a posouzení rozsahu nádorových onemocnění,“ sdělila primářka radiodiagnostického oddělení bohumínské nemocnice Simona Bobková.

Samotné CT vyšetření trvá deset až třicet minut, vlastní skenování pak jen několik vteřin. Výsledky jsou k dispozici nejpozději následující den. „V urgentních případech jsme schopni mít výsledek k dispozici samozřejmě ihned,“ doplnila Bobková.

Nové „cétéčko“ má pro pacienty bohumínské nemocnice obrovský význam. „Díky přístroji už nebudeme muset převážet pacienty s akutními stavy do nemocnice v Karviné a zpět. Transport vždy znamená časové zdržení, a to může ohrožovat život pacienta. Pracoviště budou moci využívat nejen Bohumíňáci, ale také lidé z okolních měst. Výrazně se jim tak zkrátí čekací lhůty na toto specializované vyšetření,“ dodal Němeček s tím, že ročně by nemocnice měla provést 4,5 tisíce CT vyšetření.

Nemocnici v Bohumíně už 23 let spadá pod křídla města. To za tu dobu investovalo do jejího provozu i oprav několik stovek milionů korun.

„Provozovat městskou nemocnici je v širokém okolí malý zázrak, a přesto se nám to už přes dvacet let daří. Posledních pět let přispíváme ročně 18 miliony na provoz, ale hlavně jsme zde v průběhu let investovali téměř 200 milionů korun. Pro komfort pacientů jsme rozdělili větší pokoje na menší, aby měli větší soukromí, vybavili je novými toaletami a sprchami, pavilony jsme zateplili, zrekonstruovali jsme stravovací provoz, vybudovali nové operační sály a opravili výtahy. Už teď se zamýšlíme nad jejím dalším rozvojem. Uvažujeme o rozšíření parkování a přesunu všech stávajících ambulancí, roztroušených po jednotlivých odděleních, do jedné budovy,“ sdělil bohumínský starosta Petr Vícha.