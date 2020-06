Na opuštěnou trať v Českém středohoří se vrátily vlaky

Rok 2013 znamenal pro lokálku z Lovosic do Teplic v Čechách konec provozování vlakové dopravy mezi Lovosicemi a Radejčínem, a to kvůli sesunutému svahu u Dobkoviček. Nyní dochází k zavedení víkendových spojů z Litoměřic do Chotiměře, které podpoří turistiku v regionu a oživí zpustlou lokálku.