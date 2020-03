Na jihu Čech v pátek přibylo 11 nových případů onemocnění koronavirem

Do laboratoří českobudějovické nemocnice směřovalo v pátek 136 nově indikovaných suspektních vzorků k vyšetření na COVID-19. Zmíněných 11 z nich bylo pozitivních. Onemocnělo šest žen a pět mužů ve věku od 13 do 74 let. „Dvě osoby lékaři hospitalizovali v nemocnici, devět dalších ponechali v domácí izolaci,“ konstatovala krajská epidemioložka Jitka Luňáčková.