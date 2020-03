Montanregion Krušnohoří řeší, jak využít unikátnosti krajiny zapsané v UNESCO

„Někteří nevěřili, že skutečně k zápisu dojde,“ podotkl s tím, že česká ani německá strana by samy za sebe neměly šanci se na seznam dostat. Přeshraničnost významně pomohla. „Je to náhoda historie – díky evropské integraci se stala hranice téměř nevýznamnou. Lidé ji zde vždy překračovali a spolupracovali. To až v nedávné historii došlo k tvrdé hranici,“ připomněl tradici česko-saského soužití, a dodal: „Stačí být přáteli.“