Liberecká zoologická zahrada opět přivítá návštěvníky

„Z rozhodnutí vlády, které nám umožňuje otevřít zoo téměř o měsíc dříve, než bylo původně stanoveno, máme obrovskou radost. Toto povolení však přišlo velmi narychlo a my momentálně usilovně pracujeme na zajištění všech hygienických opatření, náboru sezónních pracovníků, a především na dokončení stavebních prací v dolní části areálu zoo, které bylo naplánováno na 4. května. Kdybychom návštěvníky vpustili již dříve, dokončení stavby by nám to značně zkomplikovalo a prodloužilo,“ uvedl ředitel zoo David Nejedlo.