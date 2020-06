Kubatovy slavnosti přilákaly na Blata stovky návštěvníků

O Kubatových činech a mučednické smrti se dodnes vedou v historických kruzích spory. A co se vlastně tehdy na Blatech odehrálo, není jisté. Zbudovská blata údajně daroval král Vladislav Petrovi z Rožmberka a ten je předal do volného užívání svým poddaným. Sedláci tak mohli na Blatech svobodně pást dobytek, vyžínat trávu a sušit seno. Když ale hlubocké panství přešlo do rukou Adama z Hradce, začal nový pán sedlákům jejich práva upírat.