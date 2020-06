Jiřího Bartoně čekají po delší době koncerty, natáčení, divadlo i besedy v knihovnách

„Tak jsem se dnes dozvěděl radostnou novinu,“ říká Jiří Bartoň. „V neděli 5. července budu za klavírního doprovodu Marie Drkulové opět zpívat hostům v Lázních Kostelec u Zlína. Bude to moje první představení po koronaviru, těším se neskutečně... A dva dny na to spolu opět vystupujeme v rámci hudebního programu k rámci slavnostního zahájení výstavy Kultovní filmové plakáty 60. let, která proběhne v Domě kultury v Kroměříži.“