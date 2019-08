Jak David Kraus pomůže psům?

O Davidově vztahu ke psům a zážitkům s nimi nám sdělil několik zajímavostí. Jak si pořídili prvního psa? Na jejich chatu chodil na návštěvy opuštěný voříšek, když tam chodil každý den, řekl Adamovi a Davidovi jejich táta Jan Kraus, ať si vyberou, buď on nebo pes. Tak se kluci rozeběhli k pejskovi a tátovi nezbylo než psa přijmout.

Po tomto voříškovi měl Davit ještě ratlici a pak již populárního a společenského bostonského teriéra Huga, kterému je již 14 let. K němu si nyní pořídil úplně nově vyšlechtěnou rasu kontinentálního buldoka, a to slečnu Evelínu. „Kamarádka mně nejprve ukázala fotku, pak mně řekla, že je údajně nějaká divná, maminka mě pošťouchla, že takové psa již nikdy nezískám a bylo rozhodnuto,“ říká s úsměvem a s Evelínou v objetí David.

Evelína je moc hodná a není konfliktní, ale zatím se toho od Huga a ani od Davida moc nenaučila. David s maminkou, herečkou Janou Krausovou, mají dohromady čtyři psy, a když jsou spolu, tak uhlídat je, to je očistec. Každý se chová jinak, každý baští něco jiného, jeden potřebuje velkou procházku, druhý nikam nechce. „Zkusil jsem jít tři psy venčit najednou, ale to už je pro mě nadlidský výkon, to bych se i těch bobků usbíral a kam s nimi, když máte plné ruce vodítek.“ dodává David.