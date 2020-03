Hoteliéři na Českobudějovicku počítají ztráty na tržbách v desítkách milionů

„Je jasné, že nemůžeme zůstat sedět a se založenýma rukama čekat, co se stane. Musíme jednat rychle. Promarněný čas jsou nyní peníze, o které region nenávratně přichází,“ konstatoval David Šťastný, předseda Destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, která o Turistickou oblast (TO) Budějovicko „pečuje“.

Propadat panice však podle Šťastného není nutné. Jižní Čechy a Budějovicko jsou z hlediska šíření koronaviru stále velmi bezpečnou oblastí a díky zavedeným preventivním opatřením by jí i měly zůstat. Cílem manažerů destinace nyní bude v těsné součinnosti s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (JCCR) přesvědčit Čechy, aby letošní dovolenou trávili raději „doma“.

„Jižní Čechy a Budějovicko přitom mají co nabídnout. Kdo si myslí, že náš region zná, se zřejmě bude divit, protože destinace udělala za poslední roky obrovský skok kupředu v pestrosti nabídky i rozsahu a kvalitě služeb,“ poznamenal Šťastný.

Celá oblast, pulzující bohatým kulturním i sportovním životem, je propojená hustou sítí cyklotras, které návštěvníky zavedou do klidných částí regionu za poznáním místních zajímavostí. Pestrou nabídku sportovních aktivit či adrenalinových zážitků doplňuje splavněná řeka Vltava.

Před spuštěním je rozsáhlá kampaň mířená právě na domácí návštěvníky. „Síla značky Jižní Čechy je obrovská. Zůstáváme pozitivní, protože jsme přesvědčeni, že tato situace nám umožní zvýšit prestiž a atraktivitu celého regionu. A konečně, není ani vyloučené, že řada nových návštěvníků zjistí, že třeba to, co často hledají za hranicemi, mají k dispozici doslova za humny,“ konstatoval manažer marketingu TO Budějovicko Vojen Smíšek.