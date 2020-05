Hitem letošní sezony je poznávat kraj, ve kterém žijeme. Báječný víkend lze strávit v Jeseníkách

Do Jeseníků se turisté dostanou z Ostravy i dalších měst pohodlně vlakem nebo autobusem. Jednodenní turistická oblastní jízdenka stojí pro jednoho cestujícího 100 korun, pro skupinu do pěti lidí 250 korun.

Odtud je možné dojít pěšky údolím řeky Opavy po stezce Cesta vody do Karlovic. Modrobílá vlnka vede do bývalého strojního mlýna, kde spolek Actaea uspořádal výstavu Jeseníky všemi smysly. Od července by měla být tato zajímavá expozice opět přístupná. Před opravenou budovou školy najdete původní kamennou rozhlednu z Pradědu. Pravda, jde jen o hodně menší kopii.