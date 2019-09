Finálnímu klání dětských jezdců v Mladoticích přálo počasí i návštěvnost

Dětští milovníci koní se utkali v několika disciplínách, jako parkur, jízda zručnosti, objíždění barelů a kličkování mezi tyčemi, a to vzhledem k značnému věkovému rozptylu jak s vodičem, tak bez doprovodu. V krátké sestavě pak společně účastníci předvedli nachystanou sestavu, jejíž dramaturgie sledovala život člověka od narození po stáří, a to i v souvislosti s pozitivním vlivem vztahu mezi lidmi a koněm. Závěrečné seskupení do tvaru srdce symbolizovalo lásku nejen ke zvířatům, ale i, neméně zásadní, k bližním.