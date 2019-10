Bohumín řeší stomatologickou krizi, ve městě končí dvě zubařky

Přestože povinnost sehnat pacientům zubaře mají zdravotní pojišťovny, město se snaží hrozící krizi předejít a nabízí stomatologům připravenou ordinaci i bydlení. „Problém s nedostatkem stomatologů je závažný v celé České republice a nevyhýbá se ani Bohumínu. Momentálně působí na území města sedm zubních lékařů. Dvě zubařky však ohlásily, že na konci roku svou činnost ukončí a odejdou do důchodu, což se dotkne asi tří tisíc pacientů,“ potvrdil starosta Bohumína Petr Vícha.

Městu se krizi podařilo zažehnat už před dvěma lety, kdy stomatoložka Jarmila Wnuková dostala výpověď z prostor v jednom z místních průmyslových podniků a zvažovala, že odejde do penze. Město jí proto připravilo za zhruba jeden a půl milionu korun ordinaci ve zdravotním středisku. „Díky tomu ještě prodloužila svou praxi, teď ale končí definitivně. Rekonstruované prostory nabízíme případnému nástupci. Jednáme také s její kolegyní Evou Slívovou, která rovněž odchází do důchodu, o odkoupení techniky a křesla za několik set tisíc korun, abychom mohli novému stomatologovi nabídnout kompletně vybavenou ordinaci,“ nastínil Vícha s tím, že radnice je připravena poskytnout novému zubaři i městský byt.

Některá města a obce sahají ve snaze pomoci svým občanům dokonce k finančním benefitům pro nově příchozí stomatology. Bohumín se ale obdobnou cestou vydávat nebude. „Pro nás tato možnost nepřipadá v úvahu. Nebudeme uplácet a kupovat si zubaře. Představte si, že jedna obec nabídne novému zájemci dva miliony, vedlejší obec zvýší nabídku na tři a tak dále. To není systémové řešení. Navíc stávající zubaři, kteří léta v Bohumíně poctivě pracují pro naše občany, by byli citelně znevýhodněni,“ vysvětlil starosta. Dodal, že ve větších městech je zubních lékařů dostatek, řada z nich ale odmítá pracovat pro pojišťovny a raději provozuje komerční praxi pro samoplátce. V takové ordinaci je pak hrazeno pojišťovnou minimum úkonů nebo vůbec žádné, což pro řadu Bohumíňáků není ekonomicky dostupné.

Problematiku nedostatku stomatologů by měly přednostně řešit především zdravotní pojišťovny, u nichž jsou lidé registrováni. Ty mají seznam volných kapacit vyvěšený na svých internetových stránkách, nebo lidem poradí na klientských pracovištích. „Pojišťovny musí zajistit, aby pacienti nemuseli dojíždět neúnosně daleko, tedy více než pětatřicet minut. V jejich doporučeních je podle našich informací Opava či Havířov,“ řekl Vícha s tím, že občané by měli na pojišťovny vyvíjet tlak a nenechat se odbýt.

Od příštího roku by měla vejít v platnost nová úhradová vyhláška, na níž se předběžně dohodli stomatologové, zástupci pojišťoven a ministerstvo zdravotnictví. Systematická péče o registrované pacienty by tak měla být lépe hrazena a tím se do budoucna stát i dostupnější.