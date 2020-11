Vánoční stromky budou letos zelenější, půjde je koupit i online

„Lidé si jezdí takhle spousty let, a to od začátku podzimu, kdy si stromky nejprve jen označí. Například přijde celá rodina a mnohdy se i pohádají, jelikož se nedokážou shodnout, který strom vybrat. Označí si ho pak čímkoliv, co kdo zrovna může postrádat - jsou tam plasty, kusy hadrů, letos tam je i jedna pěkná podprsenka. Lidová tvořivost se projeví,” vysvětluje majitel Lesní školy Nekoř z Orlickoústecka Václav Faltus.