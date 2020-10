Ceny vánočních stromků neporostou, čeští pěstitelé jich mají dostatek

V Česku se ročně spotřebuje až 1,3 milionu vánočních stromků. Přestože polovina z nich je z dovozu, nemuselo by tomu tak být. Produkce českých pěstitelů kvalitních stromků je na vzestupu, proto se ani nepočítá, že by cena za stromky vzrostla. Některé druhy stromků by dokonce mohly i zlevnit.