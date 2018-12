jc, Novinky

V Praze sice modelka žije ve vlastním bytě, ale svátky stráví v domě svých rodičů v Náchodě. „Stále je ráda trávím u rodinného kruhu a u tohoto scénáře asi ještě dlouho zůstanu. Říkala jsem si, že Vánoce strávím až s mojí rodinou, což je zatím v nedohlednu,” říká Andrea.

„Máme ale standardní ceremoniál, co se týká večeře, pak chodíme na procházku, než jdeme ke stromečku, aby bylo větší těšení. Říkali jsme si, že každý rok přidáme nějaký vánoční obyčej. Loni jsme si tedy poprvé v roce pouštěli lodičky,” zasnila se modelka.

U Bezděků je to o Vánocích o rodinné pospolitosti, jídle, ale také dárcích, bez kterých by to nešlo. „Dáváme si záležet na tom vybrat pro druhé dárky na míru, musí být speciální. Proto nákupy nenechávám na poslední chvíli,” dodává modelka.