Skauti letos přivezou betlémské světlo přímo z Lince

Tradiční betlémské světlo, jeden z novodobých symbolů Vánoc, letos už potřicáté dovezou do republiky čeští skauti. Tentokrát nepovezou plamínek z rakouské Vídně do Brna jako v předchozích letech, ale světlo vyzvednou 15. prosince v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie v Linci a odtud odvezou vlakem do Českých Budějovic. Následující den rozvezou po železnici betlémské světlo do dalších měst.