Eliška Vinterová

Hudební skladatel a zpěvák Karel Vágner je hrdým otcem šesti dětí a jak nám Josef prozradil, musí se na Štědrý den opravdu otáčet.

„Tak velký stůl, abychom se sešli na Vánoce celá rodina, podle mě ani neexistuje. Spíš se scházíme po kouskách. Jediný, kdo má svátky opravdu náročné, je táta. Ten musí obejít všechny ty svoje kousky. Chodí k nám dětem postupně na návštěvy,“ svěřil se Josef, který má nejraději svátky v Česku.

„Nikdy jsme nikam nejezdili, jsme rádi, že jsme na Vánoce doma. Ani jsem nevěděl, jak to letos bude. Nedovedl jsem si představit, že bych byl odtržený od toho mého rodinného kruhu, a tak to bylo do loňského roku. Nyní máme vlastní bydlení a mám vlastní rodinu, doma máme malou Amélii. Chvilku to vypadalo, že si uděláme vlastní Vánoce, ale nakonec to vypadá, že budeme opět společně a za to jsem rád,“ prozradil.

Josefa a jeho sestru Annu (21) má Karel Vágner se třetí manželkou Katinou Papadopulosovou. S druhou ženou má hudební skladatel děti Jakuba (36), Terezu (26), Barboru (19). Z prvního svazku má pak syna Karla (42).

Přestože má Josef svátky rád, zatím na jejich přípravu neměl ani pomyšlení. Je v jednom kuse a vystupovat hodlá i pár dní před Vánoci. „Já bych se asi připravovat měl, ale jelikož jsem rozjetý na vánoční tour, mám spíš špatné svědomí z toho, že doma nechávám ženu s malou většinu dnů samotné. Zatím to u nás moc nevypadá vánočně, ale snad to stihneme připravit,“ svěřil se Josef v pražském Divadle Hybernia, kam s kolegy zavítal na pečení perníčků.