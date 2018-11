Velké foyer a Křížová hala jsou lemovány 29 stromy, jež zdobí 14 000 červených ozdob. Červená barva je přitom považována za symbol vlastenectví. „Červená výzdoba je inspirována prezidentskou pečetí, kterou navrhli samotní zakladatelé. Je to symbol hrdosti a statečnosti,” upozorňuje Bílý dům v prohlášení.

Oficiální vánoční strom Bílého domu se nachází tradičně v modré místnosti, kde byl opět sundán lustr, aby se sem 5,5 metru vysoký strom vešel. Zdobí ho více než 150 metrů dlouhá modrá sametová stuha, na níž je zlatem vyšitý každý americký stát a území.

Rodinný strom je zdoben zlatými hvězdami, jež ctí vojáky a jejich rodiny. Návštěvníci Bílého domu zde mohou psát na tabletech zprávy svým milovaným v armádě. Třpytivé stromy zdobí také místnost Vermeil a knihovnu.

Ve východním křídle domu, vedle křesla, se nachází čtyři 35 cm vysoké stromky zdobené 72 ručně vyrobenými papírovými ozdobami, které představují šest regionů napříč USA. Dále se zde nachází betlém a dekorace oslavující americkou architekturu a design.

Jídelnu zdobí perníkové modely Kapitolu, Lincolnova památníku, Jeffersonova památníku, Washingtonova památníku a Bílého domu. Stromy v jídelně jsou ozdobeny symboly země - orly bělohlavými, růžemi či dubem.

V zelené místnosti je strom zdobený ovocem, zeleninou a obilím jako poděkování matce zemi za sklizeň.

Červená místnost patří dětem. Je vyzdobena tak, aby jim ukázala cestu, jak mohou ve svých životech vyniknout. K vidění je zde i spousta drobností označených heslem Be Best, což je charitativní iniciativa samotné Melanie Trumpové, jež se věnuje dětem.

